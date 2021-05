Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) не буде закривати повітряний простір над Білоруссю для польотів, оскільки не має повноважень для цього.

Згідно з Чиказькою конвенцією, секретаріат ICAO не має право вирішувати питання щодо закриття повітряного простору або посадки повітряних суден на мілину, повідомляє прес-служба ICAO

Чиказька конвенція, про яку йде мова, це основний документ з регуляції цивільних авіаперевезень, який затвердили ще в 1944 році.

Closure of airspace or aircraft grounding powers were never assigned to the ICAO Secretariat under the Chicago Convention. Information about which Convention Articles apply when a State doesn’t follow ICAO Standards is available here: https://t.co/mktF6FoKUB

— ICAO (@icao) May 24, 2021