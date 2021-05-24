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Софія Зінов'єва |

Міжнародна організація цивільної авіації не закриє повітряний простір Білорусі

Міжнародна організація цивільної авіації не закриє повітряний простір Білорусі

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) не буде закривати повітряний простір над Білоруссю для польотів, оскільки не має повноважень для цього.

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Згідно з Чиказькою конвенцією, секретаріат ICAO не має право вирішувати питання щодо закриття повітряного простору або посадки повітряних суден на мілину, повідомляє прес-служба ICAO

Чиказька конвенція, про яку йде мова, це основний документ з регуляції цивільних авіаперевезень, який затвердили ще в 1944 році.

Польоти над Білоруссю

23 травня у Мінську здійснив екстрену посадку літак Ryanair на борту якого знаходився білоруський блогер-опозиціонер Роман Протасевич.

Літак вимушений був приземлитись після повідомлення про замінування, а одразу після цього Протасевича та його супутницю затримали.

Міжнародна спільнота гостро відреагувала на цей інцидент, зокрема країни ЄС розглядають можливість введення додаткових санкцій, а Литва вже заборонила будь-які польоти над Білоруссю на офіційному рівні

Фото: Depositphotos

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