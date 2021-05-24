Французький магнат моди Бернар Арно став найбагатшою людиною у світі, його статки оцінюються у $186,3 млрд.

Вирватися вперед йому вдалося завдяки зростанню акцій його групи LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy).

З березня 2020 року його статки зросли на понад $110 млрд, 14 місяців тому вони були $76 млрд.

Станом на 24 травня 2021 року, Бернар Арно обігнав засновника компанії Amazon Джеффа Безоса ($186 млрд) та керівника SpaceX та Tesla Ілона Маска ($147,3 млрд).

Найбагатші люди світу

У квітні 2021 року Forbes опублікував традиційний рейтинг найбагатших людей світу.

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Уже тоді Арно входив до трійки лідерів, однак поступався Безосу та Маску.

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Джерело: Forbes