SAS, KLM і Lufthansa: авіаперевізники масово відмовляються літати над Білоруссю

Ще дві країни закликали своїх національних авіаперевізників відмовитися від входу в повітряний простір Білорусі.

Йдеться про Швецію та Нідерланди.

– Ми б хотіли, щоб всі шведські авіакомпанії перевірили, чи настільки їм необхідно літати через повітряний простір Білорусі, – сказав керівник Шведського транспортного агентства Саймон Послук.

Рекомендація уникати входження до білоруського авіапростіру діятиме поки ситуація не стабілізується.

В свою чергу авіакомпанія SAS підтвердила, що має намір виконувати поради відомства, оскільки безпека пасажирів – головний пріоритет. Зокрема, зміни торкнуться рейсу між Осло та Києвом.

Пізніше прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте також рекомендував національній авіакомпанії KLM відмовитися від прольоту над Білоруссю.

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Крім того, щодо припинення польотів у повітряному просторі Білорусі оголосила і німецька авіакомпанія Lufthansa.

Заборона українським авіакомпаніям літати над Білоруссю

У вівторок, 25 травня, Україна заборонить літакам своїх авіакомпаній входити у повітряний простір Білорусі.

Про це розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов.

За його словами, режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка нахабно знехтував міжнародними нормами та правилами.