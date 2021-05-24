Дівчина засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича Софія Сапега, яку затримали разом з журналістом після примусової посадки літака Ryanair, зараз перебуває в ізоляторі в Мінську.

Про це повідомила мати дівчини Анна Дудич. Незабаром на прес-конференції цю інформації підтвердила також Світлана Тихановська.

Анна Дудич зазначила, що Софія встигла написати у WhatsApp лише слово мама. За її словами, зараз вона перебуває в ізоляторі тимчасового тримання на вулиці Окрестина в Мінську, а також батьки дівчини найняли їй адвоката.

– Вони були на відпочинку. Звичайна поїздка з хлопцем. Ми дізналися, що літак розгорнули, до Вільнюса залишалися лічені хвилини летіти, – розповіла мати дівчини.

До теперішнього часу невідомо, у чому звинувачують 23-річну дівчину Романа Протасевича.

Головний виконавчий директор авіакомпанії Ryanair Майкл О’Лірі назвав примусову посадку літака в Мінську повітряним піратством.

Затримання Протасевича

У неділю 23-річна Софія Сапега зі своїм хлопцем, журналістом і засновником Telegram-каналу Nexta, Романом Протасевичем були затримані після примусової посадки літака Ryanair в Мінську.

Відомий журналіст та блогер у Білорусі внесений до так званого списку терористів. Через це на території країни йому може загрожувати смертна кара.

Багато лідерів держав-членів Європейського союзу засудили примусову посадку літака, назвавши це спонсорованим державою терористичним актом.

Батько Романа Протасевича переконаний, що це була спланована операція спецслужб, яку продумували не один день, створену лише для того, щоб затримати його сина.

Джерело: BBC

Фото: Софія Сапега