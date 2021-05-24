У аеропорту Мінська затримано виліт літака Lufthansa, який мав летіти до Франкфурту о 14.20.

Прес-служба аеропорту не змогла прокоментувати цей інцидент та заявила, що наразі інформація уточнюється і з’явиться пізніше.

Пізніше дані про рейс до Франкфурту взагалі зникли з інформаційного онлайн-табло аеропорту, а очевидці зазначають, що пасажирів літаку відправили на додатковий огляд.

Посадка літака у Мінську

23 травня в Мінську вимушену екстрену посадку здійснив літак авіакомпанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. На борту знаходився білоруський блогер-опозиціонер Роман Протасевич.

Літак посадили через раптове повідомлення про замінування, а в аеропорту Протасевича, якого влада Білорусі обвинувачує у створенні масових заворушень, одразу затримали разом із його супутницею.

Міжнародна спільнота, зокрема і Україна, вимагає негайно звільнити Романа Протасевича та провести міжнародне розслідування.