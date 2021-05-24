Через незаконне затримання опозиційного блогера та засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича Європейський союз розглядає можливість повної заборони будь-якого транспортного сполучення з Білоруссю.

Питання про можливість запровадження санкцій проти Білорусі лідери ЄС ймовірно розглянуть сьогодні ввечері 24 травня, повідомляють джерела Bloomberg.

Також можливі санкції можуть передбачати заборону літакам національної авіакомпанії Білорусі Белавіа приземлятися в аеропортах країн ЄС та блокування наземного транзиту в ЄС з Білорусі.

Натомість джерела Financial Times зазначають, що лідери ЄС розглянуть можливість оголошення повітряного простору Білорусі небезпечним, а також поговорять про продовження санкцій проти білоруських чиновників.

Авіакомпанії уникають території Білорусі

Після незаконного затримання Романа Протасевича у Мінську міжнародні авіакомпанії почали масово змінювати маршрути, щоб уникати простору над територією Білорусі.

До таких дій вже вдались AirBaltic та Wizz Air, а польським LOT Polish Airlines уряд хоче заборонити польоти на державному рівні.