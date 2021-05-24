Зустріч Байдена і Путіна: ЗМІ назвали ймовірну країну

Стало відомо, де найближчим часом можуть зустрітися президенти США та Росії.

За інформацією швейцарських джерел, Джо Байден і Володимир Путін зустрінуться в Женеві.

Напередодні Женеву як найбільш ймовірне місце зустрічі президентів назвав один із кореспондентів журналістського пулу Білого дому США.

Зустріч Байдена і Путіна

У квітні президент США Джо Байден висловив надії на зустріч з Володимиром Путіним влітку 2021 року.

Цьому передувала телефонну розмова між президентами. Тоді Байден відкрито запропонував Путіну зустрітися на нейтральній території, щоб обговорити низку проблемних питань, які потрібно вирішити.

Після цього такі країни, як Ісландія, Фінляндія та Австрія запропонували президентам надати майданчик для такої зустрічі.