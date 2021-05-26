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Тетяна Забожко |

Німецька авіакомпанія Lufthansa скасувала найближчі рейси до Мінська

літак

Німецька авіакомпанія Lufthansa скасувала рейс до Мінська із Франкфурта-на-Майні, запланований на 26 травня.

Крім того, перевізник скасував і зворотній рейс із Мінська на 27 травня.

– Безпека є головним пріоритетом у Lufthansa, – повідомляють у компанії.

Lufthansa не ухвалила рішення щодо подальших польотів.

– Ми відслідковуватимемо ситуацію та триматимемо постійний зв’язок із представниками влади, – пообіцяли в авіакомпанії.

Наразі Lufthansa просить пасажирів, які мають квитки, перевіряти статус їхнього польоту, оскільки рейси до Мінська найближчим часом зазнаватимуть змін.

Припинення польотів над Білоруссю

Удень 25 травня Lufthansa була в списку з 11 авіакомпаній, які мають намір призупинити польоти над Білоруссю.

Таке рішення перевізники ухвалили у відповідь на затримання засновника білоруського опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, який був серед пасажирів рейсу авіакомпанії Ryanair.

Літак, який прямував з Афін до Вільнюса, змусили екстрено сісти в аеропорту Мінська із застосуванням винищувачів.

У Білорусі такі дії пояснили надходженням сигналу про замінування, коли борт пролітав над країною.

Джерело: Handelsblatt, Lufthansa

Фото: Depositphotos

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