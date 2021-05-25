Радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван пообіцяв, що США та Євросоюз притягнуть самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка до відповідальності.

За інформацією Білого дому, під час розмови Саллівана з лідером білоруської опозиції Світланою Тихановською радник дав чітко зрозуміти, що США в координації з ЄС та іншими союзниками притягнуть режим Лукашенка до відповідальності.

Також Салліван засудив інцидент з вимушеною посадкою літака у Мінську та арештом Романа Протасевича. Він також зазначив, що Сполучені штати вимагають негайного звільнення опозиційного блогера.

Зокрема, політик наголосив на важливості та необхідності проведення у Білорусі вільних та справедливих виборів під контролем ОБСЄ.

Реакція Байдена на арешт Протасевича

Очільник США Джо Байден також підтримав народ Білорусі та засудив затримання Протасевича.

У своїй заяві Байден сказав, що аплодує мужності та рішучості білорусів у боротьбі за свої права.