Для просування кампанії з вакцинації населення проти коронавірусу у Польщі оголосили про запуск лотереї. Громадяни зможуть виграти гроші і автомобілі.

Про це заявив очільник канцелярії прем’єр-міністра країни Міхал Дворчик.

Лотерея Totalizator Sportowy стартує з 1 липня 2021 року. У кожного її учасника буде чотири шанси на виграш. Є лот у розмірі 500 злотих.

Щотижня розігруватимуться гроші, 50 000 злотих, та різні матеріальні призи, наприклад, електричні скутери, паливо або страхові ваучери.

Крім того, щомісяця розігруватиметься два грошові призи у розмірі 100 000 злотих, плюс гібридний автомобіль, а у фіналі – два лоти у розмірі 1 млн злотих та гібридний автомобіль.

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За словами спікера, люди, які вже зробили щеплення, також зможуть взяти участь у лотереї.

Вакцинація проти коронавірусу

У світі з грудня 2020 року триває імунізація проти коронавірусу.

Однак процес проходить нерівномірно, у деяких країнах люди не поспішають робити щеплення.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: TVN24