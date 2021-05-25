Для просування кампанії з вакцинації населення проти коронавірусу у Польщі оголосили про запуск лотереї. Громадяни зможуть виграти гроші і автомобілі.
Про це заявив очільник канцелярії прем’єр-міністра країни Міхал Дворчик.
Лотерея Totalizator Sportowy стартує з 1 липня 2021 року. У кожного її учасника буде чотири шанси на виграш. Є лот у розмірі 500 злотих.
Щотижня розігруватимуться гроші, 50 000 злотих, та різні матеріальні призи, наприклад, електричні скутери, паливо або страхові ваучери.
Крім того, щомісяця розігруватиметься два грошові призи у розмірі 100 000 злотих, плюс гібридний автомобіль, а у фіналі – два лоти у розмірі 1 млн злотих та гібридний автомобіль.
За словами спікера, люди, які вже зробили щеплення, також зможуть взяти участь у лотереї.
#SzczepimySię #OstatniaProsta pic.twitter.com/DuxhtgialA
— #SzczepimySię (@szczepimysie) May 25, 2021
Вакцинація проти коронавірусу
У світі з грудня 2020 року триває імунізація проти коронавірусу.
Однак процес проходить нерівномірно, у деяких країнах люди не поспішають робити щеплення.
Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.
Джерело: TVN24