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Людмила Грубник |

Україна та Білорусь: у Білому домі назвали теми зустрічі Байдена і Путіна

Білий Дім

Президент США Джо Байден під час зустрічі з очільником РФ Володимиром Путіним планує торкнутися теми України.

Ще однією темою для переговорів буде ситуація у Білорусі, заявила під час брифінгу прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

– Президент також підійме питання України, підкресливши підтримку США суверенітету та територіальної цілісності країни. Він також планує зачепити питання Білорусі, – сказала Джен Псакі.

За словами Псакі, представники країн обговорять увесь спектр нагальних питань у відносинах між Вашингтоном та Москвою.

Зустріч Байдена та Путіна

Зустріч лідерів США та Росії відбудеться 16 червня 2021 року у Женеві.

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Цю інформацію 25 травня підтвердили Білий дім та Кремль.

Детальніше про зустріч Байдена і Путіна читайте на Фактах ICTV.

Джерело: The White House

Фото: Depositphotos

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