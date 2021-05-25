Врятувався на руках батька: хлопчик втратив всю родину в аварії на канатній дорозі в Італії

Внаслідок аварії на канатній дорозі в горах на півночі Італії вижив лише 5-річний хлопчик. Решта 14 пасажирів, серед яких була вся його родина, загинули.

Наразі дитина зі зламаними ногами та важкими пораненнями голови і грудної клітини перебуває в лікарні.

Хлопчика діставали з кабіни декілька хвилин, тому що його на руках міцно тримав батько, який на той момент ще був живим. Дитину доправили до лікарні на вертольоті.

Як з’ясувалося, того дня канатною дорогою їхали 26-річна матір, 30-річний батько, дворічний братик та навіть прадідусь і прабабуся хлопчика, які приїхали в гості з Ізраїлю.

Бабуся і дідусь приїхали в гості до родини Тель-Авіва, щоб уникнути військового конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС.

– Іцхак і Барбара хотіли побачити правнуків. В Ізраїлі падали ракети; вони подумали: Що може статися в Італії?, – розповіла журналістам тітка 5-річного хлопчика.

Наразі посольство Ізраїлю в Римі співпрацює з родичами, щоб відправити решту тіл родини на батьківщину.

Причина катастрофи

Слідство у справі падіння кабіни з канатної дороги в Італії продовжується.

Найбільш ймовірною версією є технічна несправність після довгого простою. Робота канатної дороги після локдауну відновилася лише місяць тому.

Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі висловив свої співчуття з приводу трагедії в горах П’ємонту.

Прокурор Олімпія Боссі, яка вела розслідування катастрофи, зізналася журналістам, що вона не бачила такого жаху, який стався на канатній дорозі.

За її ініціативою перед початком вивезення тіл загиблих пройшла хвилина мовчання.