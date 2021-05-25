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Людмила Грубник |

Європі потрібно переглянути свої відносини з Росією – Макрон

Еммануель Макрон

Санкційна політика ЄС проти Росії вичерпала себе і вже не є ефективною. Європі потрібно переглянути свої відносини з Москвою.

Таку тезу озвучив президент Франції Еммануель Макрон за підсумками саміту ЄС.

– Політика прогресивних санкцій щодо замороженої ситуації вже не діє, – зазначив Еммануель Макрон.

За його словами, політика санкцій досягла своїх меж.

– Ми перебуваємо у моменті істини у відносинах з Росією, який підштовхує нас до глибокого перегляду наших відносин. Для мене це лише крок, – додав він.

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Санкції ЄС проти Росії

18 травня Рада ЄС продовжила кіберсанкції проти громадян Російської Федерації.

Обмежувальні заходи діятимуть до 18 травня 2022 року включно.

Детальніше про санкції проти Росії читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Ouest France

Фото: Dreamstime

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