Санкційна політика ЄС проти Росії вичерпала себе і вже не є ефективною. Європі потрібно переглянути свої відносини з Москвою.

Таку тезу озвучив президент Франції Еммануель Макрон за підсумками саміту ЄС.

– Політика прогресивних санкцій щодо замороженої ситуації вже не діє, – зазначив Еммануель Макрон.

За його словами, політика санкцій досягла своїх меж.

– Ми перебуваємо у моменті істини у відносинах з Росією, який підштовхує нас до глибокого перегляду наших відносин. Для мене це лише крок, – додав він.

Санкції ЄС проти Росії

18 травня Рада ЄС продовжила кіберсанкції проти громадян Російської Федерації.

Обмежувальні заходи діятимуть до 18 травня 2022 року включно.

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Джерело: Ouest France