Польща не пропустила до свого повітряного простору літак авіакомпанії Белавіа.

26 травня судно рейсу EW-400PO прямувало з Мінська до Барселони.

Літак вилетів зі столиці Білорусі о 13.29, він мав прибути до Барселони о 16.15.

Однак влетіти на територію Польщі судно не змогло. За інформацією польського регулятора, рейс не допустили до повітряного простору країни.

Через це він повернув над Брестською областю та почав кружляти у повітрі.

Після декількох кіл літаку довелося повертатися до Мінська.

Інцидент з літаком Ryanair

Після екстреної посадки літака авіакомпанії Ryanair 23 травня у Мінську, який летів з Афін до Вільнюса, і затримання білоруського опозиціонера Романа Протасевича, низка країн запровадила заходи проти Білорусі.

Зокрема, вони закрили повітряний простір для авіакомпаній країни.

Детальніше про закриття повітряного простору для Білорусі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Радыё Свабода