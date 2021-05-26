Это опасно: EASA рекомендовало авиаперевозчикам избегать неба над Беларусью

Авіакомпаніям із Європейського Союзу та інших країн, які здійснюють польоти в ЄС, рекомендовано уникати входження в повітряний простір Білорусі.

Відповідне рішення на своєму сайті оприлюднив Європейський авіарегулятор (EASA).

Згідно з рішенням регулятора, проліт над Білоруссю – небезпечний. Користуватися небом над цією країною варто лише у випаду виникнення непередбачених обставин та НП.

– Обставини інциденту з літаком авіакомпанії Ryaniar викликають серйозні сумніви в тому, що Білорусь поважає міжнародні правила, – сказано в заяві EASA.

Крім того, вантажний перевізник Alitalia ухвалив рішення змінити маршрути своїх рейсів, щоб уникнути прольоту над Білоруссю.

Заборона посадки білоруських літаків в ЄС

Вчора на саміті глав держав Євросоюзу була узгоджена заборона білоруським авіакомпаніям на здійснення рейсів в аеропорти ЄС.

Крім того, європейським авіаперевізникам рекомендовано уникати входження в повітряний простір Білорусі.

Однак постанова не вступить в силу до тих пір, поки не буде схвалено Радою ЄС на рівні міністрів.