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Факти / Світ / Світові новини
Дмитро Кудрявцев |

Пов’язане з РФ PR-агентство пропонувало блогерам гроші за фейки про Pfizer

Пов’язане з РФ PR-агентство пропонувало блогерам гроші за фейки про Pfizer

Рекламне агентство Fazze, яке пов’язане з Росією, пропонувало французьким і німецьким блогерам поширити за гроші фейкову інформацію щодо вакцини Pfizer/BioNTech.

Лідери думок повинні були повідомити своїй аудиторії, що препарат нібито є причиною сотень смертей по всьому світу.

Блогери, які займаються питаннями охорони здоров’я та науки, мали пояснити своїм глядачам, що смертність після щеплення вакциною виробництва Pfizer в три рази перевищує аналогічний показник препарату AstraZeneca.

Лідерів думок попросили розповісти, що засоби масової інформації ігнорують цю тему і обуритися фактом закупівлі вакцини Pfizer урядами різних країн, незважаючи на її небезпеку для здоров’я.

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Крім того, вони повинні були також розмістити посилання на статті в Le Monde, Reddit і Ethical Hacker про витік даних, що підтверджує цю інформацію. Їх нібито викрали російські хакери з Європейського агентства з лікарських засобів.

При цьому в статті немає жодного слова про показники смертності.

Скріншоти, що підтверджують факт замовлення, були опубліковані популярним науковим відеоблогером з Франції Лео Грассі, на якого підписано майже 1,2 млн чоловік.

  • Пов’язане з РФ PR-агентство пропонувало блогерам гроші за фейки про Pfizer
  • Пов’язане з РФ PR-агентство пропонувало блогерам гроші за фейки про Pfizer
  • Пов’язане з РФ PR-агентство пропонувало блогерам гроші за фейки про Pfizer
  • Пов’язане з РФ PR-агентство пропонувало блогерам гроші за фейки про Pfizer
  • Пов’язане з РФ PR-агентство пропонувало блогерам гроші за фейки про Pfizer
  • Пов’язане з РФ PR-агентство пропонувало блогерам гроші за фейки про Pfizer
Пов’язане з РФ PR-агентство пропонувало блогерам гроші за фейки про Pfizer / 3 фотографии

Він зазначив, що бюджет рекламної кампанії – величезний, проте Fazze відмовилася її називати замовника.

Грассі також зазначив, що запит PR-агентства дивним чином збігається з повідомленням на офіційному аккаунті російської вакцини Супутник-V.

ЄС підписав новий контракт з Pfizer / BioNTech

Раніше Євросоюз підписав новий контракт з Pfizer / BioNTech на закупівлю 1,8 млрд доз вакцини проти коронавируса.

Поставка препарату повинна відбуватися в період з кінця 2021 року по 2023 рік.

Згідно з умовами договору, виробництво вакцини повинно базуватися в ЄС.

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