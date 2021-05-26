Повідомлень не отримували: в Украерорусі спростували слова Лукашенка

Під час виконання рейсу ірландської авіакомпанії Ryanair з Афін до Вільнюса органи обслуговування повітряного руху Украероруху не отримували жодних повідомлень про нестандартну ситуацію на борту і запитів щодо зміни плану польоту. Про це повідомив голова підприємства Андрій Ярмак.

— Під час виконання транзитного рейсу авіакомпанії Ryanair з Афін до Вільнюса в повітряному просторі України, який відбувся 23 травня 2021 року, надання аеронавігаційного обслуговування здійснювалося згідно з цим планом польоту і відповідно до встановлених правил і процедур. Повідомлення про нестандартну ситуацію на борту літака і запити щодо зміни плану польоту в органи обслуговування повітряного руху Украероруху з жодних джерел не надходили, – сказав він.

За словами Ярмака, у районі Львівської польотної інформації літак перебував 25 хвилин, а радіопереговори екіпажу з диспетчерами управління повітряним рухом відбувалися в штатному режимі, як це передбачено стандартами і рекомендованою практикою ІКАО.

Захоплення літака Ryanair

23 травня літак авіакомпанії Ryanair, що виконував рейс із Афін до Вільнюса, екстрено посадили в аеропорту Мінська, коли він перебував у повітряному просторі Білорусі. Екіпажу літака надійшло повідомлення про замінування, а для супроводу судна у небо підняли винищувач МіГ-29.

На борту лайнера був білоруський опозиціонер Роман Протасевич. Його затримали в аеропорту Мінська.

В ЄС і США засудили примусове приземлення в Мінську літака Ryanair, зажадавши звільнення Протасевича.

У відповідь на такі дії самопроголошеного президента Білорусі ЄС заборонив польоти білоруських авіакомпаній через свою територію і рекомендував європейським авіакомпаніям утриматися від польотів через Білорусь.

“Виправдання” Лукашенка

26 травня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що аеропорти Києва, Львова та Вільнюсу нібито відмовилися приймати літак через інформацію про мінування. Через це Лукашенко розпорядився посадити його у Мінську.

— Чому ніхто не захотів прийняти літак, коли ми повідомили про закладену вибухівку: ні Вільнюс, куди він летів, ні Варшава, ні Львів чи Київ? Чому ті, хто нині такий стражденний та ридма волає, не прийняли цей літак? Злякалися відповідальності? Чи комусь все-таки дуже треба було, щоб він приземлився саме в Мінську? – заявив він.

Також Лукашенко заявив, що повідомлення про мінування нібито надійшло зі Швейцарії.