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Дмитро Кудрявцев |

Протестувальники спалили Палац правосуддя на заході Колумбії

Пожар в Тулуа

У колумбійському місті Тулуа, яке розташовано в західному департаменті Вальє-дель-Каука, учасники масових акцій протесту спалили Палац правосуддя.

В результаті інциденту, який стався в ніч з 25 на 26 травня, ніхто не постраждав.

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За попередніми даними, група протестувальників підпалила будівлю, де розглядаються судові справи та не пропускали до неї пожежних.

У свою чергу міністр юстиції Колумбії Вілсон Руїс назвав подію терористичним актом.

– Вони намагаються посіяти хаос і страх. Такі дії не можна кваліфікувати як акт вандалізму. Мирний протест – законний, але застосування насильства – це злочин, – сказав Руїс.

Крім того, підпал Палацу правосуддя засудив і генпрокурор Франсіско Барбоса.

За його словами, судову владу Колумбії необхідно поважати, оскільки люди, які є її представниками – служать народу Колумбії та захищають основні права громадян.

Протести в Колумбії почалися 28 квітня через податкову реформу. Масові заворушення відбувалися в Боготі, Калі, Медельїні та інших містах.

На сьогоднішній день в результаті протестів постраждали вже більше двох тисяч осіб, з яких мінімум 42 – загинули.

Уряд погодився внести зміни в податкове законодавство, а міністр фінансів подав у відставку, але протести це не зупинило.

Вибух бензовозу в Колумбії

У минулому році на півночі Колумбії вибухнув бензовоз неподалік від міста Пуебло-Велья.

В результаті події загинули семеро місцевих жителів, ще чотири десятки отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Люди стовпилися біля бензовозу, намагаючись відлити паливо, але в цей момент цистерна загорілася, після чого прогримів вибух.

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