Протестувальники спалили Палац правосуддя на заході Колумбії

У колумбійському місті Тулуа, яке розташовано в західному департаменті Вальє-дель-Каука, учасники масових акцій протесту спалили Палац правосуддя.

В результаті інциденту, який стався в ніч з 25 на 26 травня, ніхто не постраждав.

За попередніми даними, група протестувальників підпалила будівлю, де розглядаються судові справи та не пропускали до неї пожежних.

У свою чергу міністр юстиції Колумбії Вілсон Руїс назвав подію терористичним актом.

– Вони намагаються посіяти хаос і страх. Такі дії не можна кваліфікувати як акт вандалізму. Мирний протест – законний, але застосування насильства – це злочин, – сказав Руїс.

Крім того, підпал Палацу правосуддя засудив і генпрокурор Франсіско Барбоса.

За його словами, судову владу Колумбії необхідно поважати, оскільки люди, які є її представниками – служать народу Колумбії та захищають основні права громадян.

Протести в Колумбії почалися 28 квітня через податкову реформу. Масові заворушення відбувалися в Боготі, Калі, Медельїні та інших містах.

На сьогоднішній день в результаті протестів постраждали вже більше двох тисяч осіб, з яких мінімум 42 – загинули.

#SOSTuluá En Tuluá, en un acto criminal incendian el Palacio de Justicia Municipal. ¿A quién le interesa esto? No cesan los ataques contra la institucionalidad de unos pocos que buscan doblegar el Estado. Necesitamos retomar la autoridad y el orden. pic.twitter.com/NPjsA4y5j4 — Gabriel Velasco Ocampo (@gabrieljvelasco) May 26, 2021

Уряд погодився внести зміни в податкове законодавство, а міністр фінансів подав у відставку, але протести це не зупинило.

Вибух бензовозу в Колумбії

У минулому році на півночі Колумбії вибухнув бензовоз неподалік від міста Пуебло-Велья.

В результаті події загинули семеро місцевих жителів, ще чотири десятки отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Люди стовпилися біля бензовозу, намагаючись відлити паливо, але в цей момент цистерна загорілася, після чого прогримів вибух.