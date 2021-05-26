Естонія, Франція та Ірландія скликають 26 травня термінове засідання Ради Безпеки ООН через екстрену посадку літака компанії Ryanair у Мінську та затримання засновника опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича.

Обговорення буде неформальним та за зачиненими дверима.

У зв’язку з цим ніхто з країн-представників у Радбезі не зможе виступити проти засідання.

За словами прес-секретаря верховного комісара ООН із прав людини Руперта Колвілла, представників організації турбує безпека Романа Протасевича.

– Ми хочемо отримати гарантії, що до нього ставляться людяно й не застосовують тортури. Його поява на телебаченні не була переконливою з огляду на очевидні синці на обличчі. Є ймовірність, що “зізнання” в серйозних злочинах були виголошені під примусом, – зазначив речник.

Затримання Протасевича

24 травня в Білорусі оприлюднили відео із затриманим засновником опозиційного білоруського Telegram-каналу Nexta Романом Протасевичем.

Чоловік спростував чутки про те, що перебуває в реанімації та повідомив, що дає свідчення за фактом організації масових заворушень у Білорусі.

Згодом заступник голови міністерства закордонних справ Польщі Павел Яблонський заявив, що на обличчі Протасевича видно сліди побоїв.

Негайно звільнити білоруського опозиціонера вимагають Україна, Євросоюз, Сполучені Штати, Канада та інші країни.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що ситуація в Мінську потребує міжнародного розслідування.

Романа Протасевича разом із його дівчиною Софією Сапегою затримали 23 травня після екстреної посадки в Мінську літака авіакомпанії Ryanair, який прямував з Афін до Вільнюса.

Детальніше про затримання Протасевича читайте в матеріалі Фактів ICTV.