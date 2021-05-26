Мати білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича, якого затримали в аеропорту Мінська напередодні, заявила, що її синові загрожує смерть.
Наталя Протасевич сказала також, що адвоката до Романа не пустили.
– Була відмова в його відвідуванні, тому поки, на жаль, інформації нової немає. До нього не допускають. Ви знаєте, у нас нічим не аргументують, аж до смішного. Можуть сказати: немає кабінету. Тому у нас нічому дивуватися тут. Просто… була відмова. Його вб’ють там, його вб’ють, – заявила вона.
Захоплення літака Ryanair у Мінську
23 травня у Мінську посадили літак Ryanair.
На борту судна перебував засновник Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич, його затримали.
Детальніше про посадку літака Ryanair у Мінську та затримання Протасевича читайте на Фактах ICTV.