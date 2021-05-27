Розслідування авіакатастрофи МН17 триватиме поки не буде прогресу – слідчий

Розслідування справи про збиття пасажирського літака рейсу МН17 триватиме доти, доки слідству не вдасться досягти прогресу.

Про це повідомила керівник слідчої групи в справі Дігна ван Бутзелар, зазначивши, що наразі слідчі працюють над тим, щоб встановити тих, хто безпосередньо натиснув на кнопку і тих, хто розпорядився доставити Бук, яким збили літак, в Україну.

– Ми працюємо над цим, поки не досягаємо прогресу. Маленькими кроками, але ми таки просуваємося вперед. Звичайно, може настати момент, коли ми повинні будемо зупинитися, але станом на зараз ми просуваємося. Так, у нас є прогрес в розслідуванні, – зазначила вона.

Авіакатастрофа МН17

Літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам- Куала-Лумпур, збили в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року ракетою, випущеною з окупованої території.

Всі 298 людей, які перебували на борту, загинули. Судовий процес у справі про збитий МН17 розпочався 9 березня 2020 року.

26 травня судді та адвокати дослідили уламки літака. Цей візит був необхідний для того, щоб суд мав можливість зробити спостереження у справі про катастрофу МН17. Пізніше вони можуть бути використані як докази звинувачення чи виправдання.