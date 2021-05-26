Щепленим громадянам Південної Кореї дозволять ходити без медичних масок

Жителі Південної Кореї з липня зможуть ходити на вулиці не надіваючи медичних масок, якщо їм було введено першу дозу вакцини від коронавірусу.

Відповідне рішення ухвалив уряд, повідомив прем’єр-міністр Кім Бу Гем.

Він зазначив, що Міністерство охорони здоров’я наприкінці вересня повністю перегляне заходи щодо боротьби з Covid-19.

За прогнозами глави Кабміну, до цього часу має бути вакциновано понад 70% жителів Південної Кореї.

– Ми розглянемо послаблення правил використання індивідуальних засобів захисту в приміщеннях після досягнення колективного імунітету, – заявив Кім Бу Гем.

Наразі щонайменше одну дозу препарату отримали 1,9 млн громадян. Це приблизно чотири відсотки населення країни, в якій проживають 52 мільйони людей.

Послаблення карантину в Естонії

Напередодні уряд Естонії ухвалив рішення послабити карантинні обмеження з 31 травня.

Жителі країни зможуть збиратися компаніями більше двох осіб, а також проводити заходи в приміщеннях за участю до 25 осіб.

Крім того, з 14 червня можна буде заповнювати половину залу в театрах, кіно і релігійних установах.