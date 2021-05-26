Уряд Швейцарії заявив у середу, 26 травня, що йому не було нічого відомо про загрозу вибуху літака ірландської авіакомпанії Ryanair, що здійснював рейс з Афін до Вільнюса.

— Влада Швейцарії і гадки не мала про яку-небудь загрозу вибуху літака Ryanair Афіни-Вільнюс. Тому жодних заяв швейцарської влади до білоруської щодо цього не надходило, – йдеться у повідомленні МЗС Швейцарії.

26 травня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що повідомлення про загрозу вибуху літака Ryanair нібито надійшло зі Швейцарії.

При цьому він додав, що повідомлення про замінування літака надійшло до аеропортів Афін, Вільнюса та Мінська одночасно. А аеропорти Києва, Вільнюса, Львова та Варшави відмовилися нібито прийняти літак через інформацію про бомбу.

В Украерорусі також вже спростували слова Лукашенка, зазначивши, що не отримували жодних повідомлень про нестандартну ситуацію на борту і запитів щодо зміни плану польоту.

Захоплення літака Ryanair

23 травня літак авіакомпанії Ryanair, що виконував рейс із Афін до Вільнюса, екстрено посадили в аеропорту Мінська, коли він перебував у повітряному просторі Білорусі. Екіпаж повідомили про замінування, а для супроводу судна в небо підняли винищувач МіГ-29.

На борту лайнера був білоруський опозиціонер Роман Протасевич. Засновника каналу Nexta та його дівчину затримали в аеропорту Мінська.

В ЄС і США засудили примусове приземлення в Мінську літака Ryanair, зажадавши звільнення Протасевича.

У відповідь на такі дії самопроголошеного президента Білорусі ЄС заборонив польоти білоруських авіакомпаній через свою територію і рекомендував європейським авіакомпаніям утриматися від польотів через Білорусь.

25 травня стало відомо, що Україна з 00.00 26 травня припиняє авіасполучення з Білоруссю, а українським літакам забороняється здійснювати польоти у повітряному просторі РБ.