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Людмила Грубник |

Австрія затвердила Covid-сертифікати, не чекаючи рішення ЄС

паспорт вакцинації

В Австрії схвалили законопроект, який запроваджує так звану “зелену перепустку”, де міститиметься інформація про стан здоров’я громадян та про коронавірус.

Парламент країни ухвалив це рішення, не чекаючи інших держав ЄС.

Його видаватимуть громадянам після підтвердження інформації про проведення вакцинації проти коронавірусу, негативного тесту на Covid-19 або ж довідки про одужання від хвороби.

Власники пропуску отримають доступ до ресторанів, готелів та культурних закладів.

Паспорт про вакцинацію проти коронавірусу

Європа перебуває за крок від затвердження паспорта про вакцинацію від коронавірусу.

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З початку обговорення проекту його прихильники говорили про можливість відродити туризм, противники – про порушення прав людини.

Детальніше про запровадження паспортів вакцинації проти коронавірусу читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: Euractiv

Фото: Depositphotos

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