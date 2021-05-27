Байден закликав ухвалити закон про жорсткий контроль за вогнепальною зброєю

46-й президент США Джо Байден, розкритикувавши законодавство про продаж зброї, закликав Конгрес покласти край епідемії насильства із застосуванням вогнепальних засобів в країні.

Це сталося після стрілянини в Сан-Хосе штату Каліфорнія, внаслідок якої загинуло вісім людей.

– Я ще раз закликаю Конгрес вжити негайних заходів і прислухатися до заклику американського народу, зокрема переважної більшості власників зброї, допомогти покласти край цій епідемії насильства із застосуванням зброї в Америці, – заявив він.

Президент США назвав стрілянину у штаті Каліфорнія жахливою трагедією, подробиць якої й досі не має.

Також він наказав приспустити прапори на державних будівлях через масові стрілянини у Каліфорнії, Атланті, в продуктовому магазині в Боулдері (штат Колорадо), в Рок-Хіллі (Південна Кароліна), на підприємстві FedEx в Індіані.

За його словами, держсимвол знову буде приспущений в пам’ять про жертв трагедії.

Окрім того, американський лідер зауважив, що в Штатах продаж вогнепальної зброї встановив рекорд. Це призвело до різкого збільшення злочинів із застосуванням зброї за останній рік.

Водночас речник Конгресу Ненсі Пелосі закликала ухвалити декілька законопроектів про запобігання насильству із застосуванням зброї та посилення контролю над його обігом.

– Криза насильства із застосуванням вогнепальної зброї заподіює незбагненні страждання та біль сім’ям, щорічно забираючи приголомшуюче число в 40 тис. американських життів, – заявила вона.

Стрілянина в Каліфорнії

Нещодавно в місті Сан-Хосе співробітник залізничної станції відкрив стрілянину. Він вбив вісім осіб і поранив ще кілька людей.

Інцидент стався біля станції техобслуговування, де зберігаються кілька легких залізничних поїздів.