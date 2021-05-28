Всесвітня ініціатива COVAX може зіткнутись із гострою нестачею вакцин цього літа через сильний спалах інфекції в Індії.

Про можливу нестачу 190 млн доз препаратів повідомила Всесвітня організація охорони здоров’я.

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У організації зазначили, що жодного разу з початку пандемії не відчували такої гострої потреби дивитися в майбутнє і не спиратися на розрізнені досягнення.

Зазначається, що різкий ріст захворюваності в Індії вплинув на постачання вакцин в рамках COVAX вже у другому кварталі 2021 року.

– Якщо ми не вирішимо поточний терміновий дефіцит, наслідки можуть бути катастрофічними, – наголосили у ВООЗ.

Дефіцит кисню

Учасники коаліції Кожне дихання на рахунку дійшли висновку, що у світі назріває гострий дефіцит кисню.

За висновком організації, із нестачею кисню зіткнулись десятки країн, зокрема Непал, Іран і Південна Африка.

Це дефіцит спричинений зростанням кількості випадків захворювання Covid-19 і повільними темпами вакцинації.