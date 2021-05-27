Естонська щоденна суспільно-політична газета Postimees у четвер, 27 травня, вийшла у кольорах біло-червоно-білого прапора Білорусі. У таких же кольорах тепер веб-сторінка видання.

— Хорошим прикладом є рішення Латвії замінити державний прапор Білорусі на біло-червоно-білий прапор під час чемпіонату світу з хокею, – йдеться у передовій статті.

Також у ній зазначається, що Послання Postimees Олександру Лукашенку та його автократичному режиму єдине: ми за демократію та вільну пресу в Білорусі! Нехай це знання вселить мужність та ентузіазм в народ і пресу цієї країни, які не повинні жити у страху.

У Ризі біля готелю Radisson Blu Hotel Latvija, де підняли прапори країн-учасниць чемпіонату світу з хокею, державний прапор Білорусі замінили на історичний біло-червоно-білий. Це сталося у понеділок, 24 травня.

За словами міського голови Риги Мартіньша Стакіса, цей жест є ініціативою Ризької думи, яку їй довірила опозиція Білорусі. Метою таких дій є висловлення підтримки всім, хто є жертвою репресій з боку режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

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Через кілька годин після заміни прапорів МЗС Білорусі оголосило про висилання посла Білорусі у Латвії до Мінська.

Захоплення літака Ryanair

23 травня літак авіакомпанії Ryanair, що виконував рейс із Афін до Вільнюса, екстрено посадили в аеропорту Мінська, коли він перебував у повітряному просторі Білорусі. Екіпаж повідомили про замінування, а для супроводу судна в небо підняли винищувач МіГ-29.

На борту лайнера був білоруський опозиціонер Роман Протасевич. Засновника каналу Nexta та його дівчину затримали в аеропорту Мінська.

У відповідь на такі дії ЄС заборонив польоти білоруських авіакомпаній через свою територію і рекомендував європейським авіакомпаніям утриматися від польотів через Білорусь.

Україна ухвалила рішення з 26 травня припинити авіасполучення з Білоруссю, а українським літакам заборонити здійснювати польоти у повітряному просторі РБ.

Джерело: Postimees

Фото: Adam Rang