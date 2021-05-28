Міжнародна організація цивільної авіації розслідуватиме посадку літака Ryanair у Мінську

Міжнародна організація цивільної авіації (ІСАО) вирішила провести розслідування примусової посадки літака Ryanair в Білорусі.

Про це повідомив міністр транспорту Ірландії Іамон Райан, привітавши це рішення. До проведення розслідування закликали міністри Ірландії, Польщі та Литви.

Воно повинне з’ясувати, чи порушили під час екстреної посадки літака норми міжнародного права або встановлені норми та практики цивільної авіації.

– Ми повністю підтримуємо рішення ІСАО провести прозоре та незалежне розслідування інциденту в Білорусі та вітаємо підтримку наших міжнародних колег у забезпеченні цього. Ці неприйнятні дії були нападом на європейську авіаційну безпеку і поставили під загрозу життя пасажирів і членів екіпажу, коли вони подорожували між двома столицями ЄС, – зазначив міністр.

Проміжний звіт у цій справі Міжнародна організація цивільної авіації повинна доставити до 25 червня.

Посадка літака у Мінську

23 травня у Мінську екстрено посадили літак авіакомпанії Ryanair. Борт прямував з Афін до Вільнюса, коли надійшло повідомлення про начебто його замінування.

Серед інших пасажирів, у літаку перебував Роман Протасевич – засновник білоруського опозиційного Telegram-каналу Nexta. Після посадки літака його затримали.

У Білорусі проти Протасевича порушено кримінальні справи за трьома статтями Кримінального кодексу.

Джерело: Уряд Ірландії