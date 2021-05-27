ООН прогнозує рекордно теплий рік у п’ятирічний термін

У найближчі п’ять років з 90% ймовірністю настане рекордно теплий рік в історії спостережень. Зокрема, у найспекотніший рік температура з 40% ймовірністю може перевищити доіндустріальний рівень на 1,5 градуси.

Такий прогноз озвучила Всесвітня метеорологічна організація (WMO) ООН.

Наразі найспекотнішим роком вважають 2016 рік, однак до 2025-го ситуація може докорінно змінитись.

За прогнозами метеорологів, середня температура на поверхні суші й моря з кожним роком у цей п’ятирічний період буде щонайменше на один градус підвищуватиь.

А у найспекотніший рік температура з 40% ймовірністю може перевищити доіндустріальний рівень на 1,5 градуса.

Окрім того, у 2020 році середня температура вже перевищувала базові значення доіндустріального часу на 1,2 градуса.

Тому, той рік увійшов до трійки найтепліших періодів за всю історію спострежень.

Прогноз WMO заснований на моделюванні Метеорологічного бюро Великої Британії і дослідників клімату в 10 країнах світу, зокрема США і Китаю.

Наближення екологічної катастрофи

В ООН повідомили, що 2020 рік став черговим безпрецедентним періодом екстремальних погодних і кліматичних катастроф.

Так, концентрація вуглекислого газу піднялася до нового максимуму – на 148% вище доіндустріального рівня.

Зокрема, це найвищий рівень концентрації вуглекислого газу за 3 млн років.

Джерело: BBC