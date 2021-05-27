Посольство Китаю у США заявило, що політизація походження коронавірусу перешкоджає розслідуванню його першопричини.

На їхню думку, деякі політичні сили зациклені на маніпуляціях та грі у пошуку винних. Всесвітня організація охорони здоров’я готується розпочати другу фазу досліджень походження коронавірусу.

На думку посольства, з цієї причини Китай перебуває під тиском. Багато людей висувають теорію про те, що вірус SARS-CoV-2 просочився з лабораторії в місті Ухань. Китай неодноразово заперечував відповідальність лабораторії.

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Старший науковий співробітник з питань глобальної охорони здоров’я Ради з міжнародних відносин у Вашингтоні Янчжун Хуанг сказав, що відсутність відкритості Китаю стало основним фактором відродження теорії лабораторного витоку.

– Немає нових даних, щоб довести цю гіпотезу. Під час розслідування причин пандемії дійсно важливо мати прозорість, щоб зміцнити довіру до результатів розслідування, – заявив він.

Розслідування походження Covid-19

Спільне дослідження Китаю та ВООЗ, опубліковане в березні, показало, що витік коронавірусу з лабораторії дуже малоймовірний. Також є версія, що вірус міг передатися від кажанів до людини.

Китай водночас продовжує вказувати на можливість того, що Covid-19 з’явився в іншій країні та проник через заражені заморожені продукти або через торговельні мережі Південно-Східної Азії.

Джерело: CNA