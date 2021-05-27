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Юлія Захарченко |

Словаччина заборонила білоруським авіакомпаніям літати в їхньому повітряному просторі

Словаччина заборонила білоруським авіакомпаніям літати в їхньому повітряному просторі

Словаччина відреагувала на примусову посадку літака Ryanair в Мінську, після якого затримали засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу.

Держава заборонила білоруським авіакомпаніям здійснювати польоти в повітряному просторі Словаччини. Також тепер цим авіаперевізникам заборонено використовувати аеропорти Словаччини.

Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок заявив, що це чітка відповідь Словаччини на неприпустимі дії Білорусі.

– Словаччина за рішенням керівництва Європейського союзу забороняє польоти над своїм повітряним простором та використання аеропортів для білоруських авіакомпаній, – підкреслив політик.

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Затримання Протасевича та Сапеги

23 травня білоруські силовики затримали Романа Протасевича – журналіста, блогера та засновника Telegram-каналу Nexta, визнаного екстремістським у Білорусі.

Разом з ним була його дівчина Софія Сапега, яку також затримали. Незабаром стало відомо, що її заарештували на два місяці за підозрою у нібито здійсненні декількох злочинів.

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що це була спланована операція спецслужб заради затримання Протасевича.

Річ у тім, що літак Ryanair, на борту якого перебувала пара, примусово посадили в Мінську під супроводом білоруського винищувача після повідомлення про неправдиве замінування авіалайнера.

Світові лідери засудили дії Білорусі, а також заборонили здійснювати польоти своїм авіакомпаніям над державою. Серед таких країн це рішення підтримала й Україна.

Фото: Pexels

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