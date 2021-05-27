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Юлія Захарченко |

Спробували перетнути кордон: Азербайджан взяв у полон шістьох вірменських військових

Нагірний Карабах

Міністерство оборони Азербайджану повідомило про спробу вірменських військових перейти кордон держав. З цієї причини шістьох з них обеззброїли та взяли у полон.

Також у Баку повідомляють, що вранці 27 травня виявили скупчення бойової техніки та вірменських танків біля кордонів Азербайджану.

У Міністерстві оборони Вірменії підтвердили про те, що їхніх військовослужбовців взяли в полон.

– Вранці 27 травня під час проведення інженерних робіт військовослужбовці Азербайджану оточили та взяли в полон шість військових ЗС Вірменії, – розповіли в міністерстві.

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У Міністерстві оборони Вірменії також повідомили, що роблять все можливе, щоб повернути своїх військовослужбовців.

Вірменія та Азербайджан

Конфлікт в Нагірному Карабасі розпочався 27 вересня 2020 року – Вірменія та Азербайджан звинуватили один одного у розв’язуванні військових дій.

Від сотні обстрілів постраждали мирні населені пункти у державі. У США заявили про наміри примирити Вірменію та Азербайджан.

Джерело: Міністерство оборони Азербайджану

Фото: Dreamstime

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