США не збирається повертатись у Договір про відкрите небо, повідомляє Associated Press.

За даними агенції, адміністрація Байдена повідомила про це Росії напередодні зустрічі президентів двох держав.

Йдеться про Угоду, яка була підписана 24 березня 1992 року представниками 23 держав.

Договір передбачає безперешкодне здійснення обліту територій одне одного з метою контролю військової діяльності.

РФ вийшла з угоди про відкрите небо

19 травня стало відомо, що депутати державної Думи проголосували за вихід Російської Федерації із Угоди про відкрите небо.

Свою рішення РФ обґрунтувала тим, що Сполучені Штати вийшли з Угоди у листопаді 2020 року.

США у свою чергу заявили, що виходять з Угоди через постійне недотримання Росією своїх зобов’язань.

Протягом 2009-2020 років РФ неодноразово грубо порушувала Договір, скорочуючи зони його застосування через окупацію деяких територій України і Грузії.