Будівництво Північного потоку-2 потрібно зупинити. Адже цим газопроводом транспортується найбрудніша форма природного газу на Землі.

Із такою заявою виступила міністр енергетики США Дженніфер Гренхолм.

Так, вона наголосила, що не підтримує рішення адміністрації 46-го президента Джо Байдена не вводити санкції щодо оператора газопроводу Nord Stream 2 AG.

За словами Гренхолм, її міністерство не брало участі в консультаціях, присвячених обмежувальним заходам проти проекту.

Тож вона офіційно заявила, що виступає проти завершення будівництва Північного потоку-2.

– Одна з причин, чому я вважаю цей трубопровід дуже небезпечним, полягає в тому, що ним транспортується найбрудніша форма природного газу на Землі, – пояснила вона.

Як вважає глава Міненерго, питання санкцій проти газопроводу мало виникнути значно раніше.

– Ми повинні були зупинити Північний потік-2 до його побудови, – додала Гренхолм.

Санкції проти Північного потоку-2

Нещодавно США скасували пакет санкцій проти оператора газопроводу Nord Stream AG 2.

Держдеп Штатів пояснив, що відмова від санкцій нібито відповідає національним інтересам Америки.

Водночас ввели санкції проти деяких російських компаній і суден, пов’язаних із будівництвом газопроводу.

Джерело: Washington Examiner