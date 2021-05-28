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Анастасія Рогожінська |

ОБСЄ закликає владу Білорусі негайно звільнити журналіста Протасевича

Затримання Романа Протасевича

ОБСЄ закликає владу Білорусі негайно звільнити опозиційного журналіста Романа Протасевича, якого затримали 23 травня внаслідок екстреної посадки літака Ryanair.

Про це заявила представник організації з питань свободи ЗМІ Тереза Рібейро.

– Білоруська влада повинна негайно і беззастережно звільнити редактора Telegram-каналу Білорусь головного мозку Романа Протасевича, – написала вона.

За її словами, затримання журналіста є грубим порушенням зобов’язань ОБСЄ щодо свободи вираження поглядів та свободи ЗМІ.

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Затримання Протасевича

23 травня затримали білоруського журналіста та екс-головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича. Він зіграв значну роль у протестах 2020 року.

Романа затримали після примусової посадки літака Ryanair у Мінську.

Детальніше про затримання Протасевича читайте на Фактах ICTV.

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