ОБСЄ закликає владу Білорусі негайно звільнити журналіста Протасевича

ОБСЄ закликає владу Білорусі негайно звільнити опозиційного журналіста Романа Протасевича, якого затримали 23 травня внаслідок екстреної посадки літака Ryanair.

Про це заявила представник організації з питань свободи ЗМІ Тереза Рібейро.

– Білоруська влада повинна негайно і беззастережно звільнити редактора Telegram-каналу Білорусь головного мозку Романа Протасевича, – написала вона.

За її словами, затримання журналіста є грубим порушенням зобов’язань ОБСЄ щодо свободи вираження поглядів та свободи ЗМІ.

Власти #Беларуси должны немедленно и безоговорочно освободить редактора Telegram-канала Беларусь головного мозга @belamova Романа Протасевича. Его задержание представляет собой грубое нарушение обязательств #ОБСЕ в отношении свободы выражения мнения и свободы СМИ. pic.twitter.com/EstpUCwiLF — OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) May 27, 2021

Затримання Протасевича

23 травня затримали білоруського журналіста та екс-головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича. Він зіграв значну роль у протестах 2020 року.

Романа затримали після примусової посадки літака Ryanair у Мінську.

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