Російський газопровід Північний потік-2 не можна запускати, навіть якщо його вийде добудувати, до з’ясування всіх юридичних питань.
Таку думку висловив співголова німецької партії Зелених Роберт Габек, зазначивши, що проект суперечить Третьому енергетичному пакету ЄС.
– Для мене важливо, щоб Північний потік-2 не було завершено. Це головне і найважливіше. Якщо будівництво все-таки завершать, необхідно з’ясувати юридичні питання щодо того, чи можна його вводити в експлуатацію. З моєї точки зору, Третій енергетичний пакет ЄС цього не дозволяє. І якщо це так – ситуацію потрібно вирішувати, – підкреслив Роберт Габек.
Водночас перед цим представник підкреслював, що з самого початку вважав проект помилкою. На його думку, зупинка Північного потоку-2 може посилити німецьку дипломатію.
Будівництво Північного потоку-2
Проект російського газопроводу Північний потік-2 суперечить інтересам України.
Країна протистоятиме його будівництву і надалі, заявили у МЗС.
Детальніше про будівництво Північного потоку-2 читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Deutsche Welle
Фото: Nord Stream 2