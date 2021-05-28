Російський газопровід Північний потік-2 не можна запускати, навіть якщо його вийде добудувати, до з’ясування всіх юридичних питань.

Таку думку висловив співголова німецької партії Зелених Роберт Габек, зазначивши, що проект суперечить Третьому енергетичному пакету ЄС.

– Для мене важливо, щоб Північний потік-2 не було завершено. Це головне і найважливіше. Якщо будівництво все-таки завершать, необхідно з’ясувати юридичні питання щодо того, чи можна його вводити в експлуатацію. З моєї точки зору, Третій енергетичний пакет ЄС цього не дозволяє. І якщо це так – ситуацію потрібно вирішувати, – підкреслив Роберт Габек.

Водночас перед цим представник підкреслював, що з самого початку вважав проект помилкою. На його думку, зупинка Північного потоку-2 може посилити німецьку дипломатію.

Будівництво Північного потоку-2

Проект російського газопроводу Північний потік-2 суперечить інтересам України.

Країна протистоятиме його будівництву і надалі, заявили у МЗС.

Детальніше про будівництво Північного потоку-2 читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Deutsche Welle

Фото: Nord Stream 2