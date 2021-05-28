Описане у книзі 1984 Джорджа Орвелла життя може стати реальністю вже у 2024 році. Таку думку висловив президент компанії Microsoft Бред Сміт.

За його словами, це може статися, якщо законодавці не захистять людей від штучного інтелекту.

— Якщо ми не ухвалимо закони, які захищатимуть громадськість у майбутньому, то виявимо, що технології стрімко розвиваються, і наздогнати їх буде дуже важко, – сказав Сміт.

Сміт зауважив, що постійно повертається до історії з книги 1984 Джорджа Орвелла.

— Насправді ця історія була про уряд, який завжди міг бачити й чути все, що роблять і говорять всі. Цього не сталося у 1984 році, але якщо ми не будемо обережними, це може статися у 2024 році, – додав він.

Президент Microsoft зауважив, що у деяких частинах світу реальність наздоганяє наукову фантастику, як-от Китай, який хоче стати лідером у сфері штучного інтелекту.

За результатами дослідження компанії Comparitech, 54% із 770 млн камер відеонагляду у всьому світі встановлені саме у Китаї.

Екс-гендиректор Google Ерік Шмідт наголосив, що у сфері штучного інтелекту необхідно обійти Китай.

— Ми перебуваємо у стані геополітичного стратегічного конфлікту з Китаєм. Шлях до перемоги – об’єднати наші ресурси, щоб розробити національні та глобальні стратегії перемоги демократій у сфері штучного інтелекту. Якщо цього не зробити, на нас чекає майбутнє, в якому нам нав’яжуть інші цінності, – сказав він.

Водночас консультант китайського уряду доктор Лан Сюе вважає, що розпізнавання облич може стати дуже корисним. Він додав, що США вважають Китай загрозою через те, що країна досягла значного прогресу у цій сфері.

Роман 1984

Книга англійського письменника Джорджа Орвелла 1984 написана у жанрі антиутопії та соціальної і політичної фантастики.

Роман розповідає історію Вінстона Сміта і його деградації під впливом тоталітарної держави, в якій він існує. 1984 є однією з найвідоміших книг у світовій літературі і стоїть в одному ряду з Прекрасним новим світом Олдоса Гакслі і 451 градусом за Фаренгейтом Рея Бредбері.

Також книга є дуже цитованою. Зокрема, вислів Старший Брат пильнує за тобою! (англ. Big Brother is watching you, – Ред.) наразі позначає будь-який акт спостереження, що сприймається як насильницький.