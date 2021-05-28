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Людмила Грубник |

Словаччина зацікавлена у збереженні транзиту газу на Захід через Україну – Хеґер

Эдуард Хегер

Словацька Республіка зацікавлена ​​у збереженні транзиту газу до західних країн через Україну.

Про це заявив прем’єр-міністр країни Едуард Хеґер.

– Словаччина завжди була надійною транзитною країною для російського газу на Захід через територію України, і ми, безумовно, зацікавлені у збереженні цього транзиту газу через Україну, – сказав Едуард Хеґер.

За його словами, країна сподівається, що транзитний контракт між Росією та Україною виконуватиметься й надалі.

Будівництво Північного потоку-2

Проект російського газопроводу Північний потік-2 суперечить інтересам України.

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Країна активно протистоїть завершенню його будівництва, її підтримують низка західних партнерів, зокрема й США.

Детальніше про будівництво Північного потоку-2 читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Depositphotos

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