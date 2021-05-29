Ми точно не винні: гендиректор Белавіа спростував масове скорочення співробітників

Державна білоруська авіакомпанія Белавіа не скорочуватиме вдвічі штат своїх співробітників.

Про це в суботу, 29 травня, заявив гендиректор компанії Ігор Чергінець.

– Знущаються над нами, над людьми, не дивлячись на їхнє громадянство. В інциденті може і є винні, але це точно не Белавіа. Це повна зневага до основ демократії. Підлість. З особливою фашистською збоченістю один за одним закриваються повітряні коридори. Та ще й сусіди вирішили заробити на нашому лиху, – заявив голова авіаперевізника.

За його словами, Белавіа не припинить свою діяльність, незважаючи на кризову ситуацію.

Чергінець додав, що дії урядів західних країн носять спланований характер.

Він також зазначив, що Міжнародна організація цивільної авіації почала розслідування щодо екстреної посадки літака Ryanair в Мінську, яке повинно закінчиться 25 травня.

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Белавіа скасувала польоти за 12 напрямками

Білоруська авіакомпанія Белавіа з 27 травня вимушено скасувала рейси в Європу за 12 напрямками.

Компанія не літатиме до країн ЄС щонайменше до 30 жовтня.

Під скасування потрапили рейси до Варшави, Мілану, Амстердаму, Риму, Франкфурту, Берліну, Мюнхену, Ганноверу, Відню, Брюсселю, Барселони та Калінінграду.