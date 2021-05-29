Тихановська закликала білорусів вийти на Глобальний пікет солідарності

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала білорусів у суботу, 29 травня, приєднатися до акції Глобальний пікет солідарності.

Таким чином вона запропонувала відзначити першу річницю початку масових акцій протесту в Білорусі та затримання її чоловіка – Сергія Тихановського.

За її словами, білорусів в їхніх прагненнях до свободи підтримує весь світ.

– Сьогодні люди вийдуть на Глобальний пікет солідарності в десятках країн світу і сотнях різних міст. У Вільнюсі така акція відбудеться о 18.00 – я обов’язково туди прийду. Найголовніше – не залишайтеся осторонь. Нам разом будувати нову Білорусь, і починати завжди потрібно із себе, – написала Тихановська.

Вона також зазначила, що найважливіше – щоб білоруси підтримали один одного всередині країни.

Лідер опозиції закликала громадян Білорусі вийти на вулиці у білому одязі та з плакатами, відправити політв’язням листа або підтримати їхні родини через спеціальні фонди.

Крім того, вона анонсувала акцію під назвою Де ваші капці, білоруси, яка відбудеться на підтримку її чоловіка.

Щоб взяти в ній участь, досить просто залишити домашні капці на місці, де їх можна буде добре побачити.

Погрози на адресу співзасновника Nexta

Напередодні співзасновник Telegram-каналу Nexta Степан Путіло розповів про погрози, що надходять на його адресу.

Білоруський опозиціонер прохав владу Польщі, на території якої він зараз проживає, посилити охорону.

Також він закликав Захід чинити безпрецедентний тиск на режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.