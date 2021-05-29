В Німеччині змінюється ставлення щодо газопроводу Північний потік-2

У Німеччині можуть розділитися голоси щодо будівництва трубопроводу Північний потік-2. Посол України Андрій Мельник не виключає, що країна змінить ставлення після виборів у вересні.

– Противників стає все більше, і для нас Північний потік-2 ще не закінчений. Цілком може бути, що після виборів відбудеться переосмислення. Питання також має важливий аспект безпекової політики: трубопроводи в Україні створюють позитивну взаємозалежність між Росією, Україною та Німеччиною. Ця залежність завжди мала стабілізуючий ефект. Їх втрата може значно збільшити ризик нового втручання Росії, — заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник у інтерв’ю газеті Berliner Zeitung.

На думку співголови партії Зелених Роберта Габека, проект суперечить Третьому енергетичному пакету ЄС. Північний потік-2 не можна запускати, навіть якщо його вийде добудувати, до з’ясування всіх юридичних питань.проти добудови газопроводу.

Вільна демократична партія Німеччини вимагає мораторію на будівництво. Водночас позиція всередині Християнсько-демократичного союзу розділилася.

Будівництво Північного потоку-2

Проект російського газопроводу Північний потік-2 суперечить інтересам України. Північний потік-2: чому США поступилися частиною санкцій і на що нині ставка.

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Джерело: Berliner Zeitung

Фото: Nord Stream 2