Американський штат Техас визнав Голодомор геноцидом українського народу

Американський штат Техас на місцевому законодавчому рівні визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу та визначив листопад 2021 року місяцем пам’яті про жертв цієї трагедії.

– Палата представників 87-го скликання законодавчого органу штату Техас визнає листопад 2021 року Місяцем пам’яті жертв геноциду в Україні та закликає жителів штату замислитися про Голодомор та вшанувати пам’ять загиблих, – йдеться в тексті Резолюції №253 Палати представників штату Техас.

Комітет США з визнання Голодомору в Україні геноцидом, зі свого боку, висловив вдячність почесному консулу України Грегу Бучаю “за його зусилля і старання, спрямовані на сприяння поінформованості про Голодомор у штаті Техас”.

Враховуючи Техас, 23 штати США визнали Голодомор 1932-33 років в Україні геноцидом.

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Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів виділити кошти на добудову комплексу Національного музею Голодомору-геноциду в Києві.

Кошти мають виділити вже 30 листопада.

Джерело: capitol.texas.gov