Британські спецслужби вважають можливим те, що глобальна пандемія почалася з витоку коронавірусу з китайської дослідницької лабораторії.

У зв’язку зі значним загостренням напруженості у відносинах з Пекіном вони розслідують можливий витік з інституту вірусології, розташованого в місті Ухань.

Минулого тижня президент США Джо Байден наказав провести розслідування походження вірусу. Китай неодноразово заперечував, що він є джерелом вірусу.

Раніше західні спецслужби вважали, що існує лише невелика ймовірність того, що вірус міг виникнути у лабораторії.

Коронавірус у світі

Згідно з останніми даними, за добу на коронавірус у світі захворіло 516 215 людей. За весь час пандемії Covid-19 захворіло щонайменше 169 млн осіб.

Також у світі за добу зафіксували 11 682 летальних випадки, викликаного ускладненням коронавірусу. Всього від небезпечного вірусу Covid-19 померло понад 3,5 млн людей.