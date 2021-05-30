Євросоюз запропонував США співпрацю у протидії Росії

Європейський союз на цьому тижні направив до Білого дому президенту США Джо Байдену пропозицію щодо співпраці у протидії Китаю та Росії.

Згідно з проектом заяви, підготовленої для саміту Євросоюз – США у Брюсселі 15 червня, пропонується тісна консультація та співпраця з усього спектру загальних проблем.

– Ми рішуче відповімо Росії на її повторювану модель негативної поведінки та зловмисних дій, – повідомляється у документі.

Саміт стане першим візитом Байдена в Європу як президента США. Очікується, що обидві сторони розпочнуть більш тісну співпрацю у сферах, які охоплюють усі напрямки економіки Євросоюзу та США.

Також сторони виступлять проти наступу Росії на громадянське суспільство, опозицію та незалежні ЗМІ. Це станеться за день до зустрічі президента США Байдена і президента Росії Володимира Путіна у Женеві.

Зустріч Байдена та Путіна

Стало відомо, що зустріч президентів США та Росії відбудеться у Женеві. Це офіційно підтвердили адміністрації обох президентів. Джо Байден та Володимир Путін зустрінуться 16 червня.

Вони обговорять стосунки між країнами та перспективи їхнього розвитку. Також розмова стосуватиметься подолання пандемії коронавірусу та врегулювання регіональних конфліктів.