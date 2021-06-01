Бельгія відкликає посла із Сеула на тлі скандалу з його дружиною у магазині

Бельгія відкликає свого посла із Південної Кореї на тлі скандалу та реакції громадськості.

9 квітня дружина бельгійського посла Пітера Лескуш’є Сян Сюециу напала на двох працівників магазину в Сеулі.

Посольство Бельгії заявило, що міністр закордонних справ країни Софі Вільмес вирішила, що найкращим рішення в інтересах двосторонніх відносин країн є припинення повноважень посла Лескуш’є цього літа.

Він був послом у Сеулі три роки. Посольство не вказало конкретної дати, коли закінчується термін Лескуш’є на посаді, а також не вказало, хто його змінить на цій посаді.

В заяві міністра йдеться, що хоча Лескуш’є сумлінно виконував свої обов’язки, поточна ситуація не дозволяє йому й надалі це робити.

Бельгійський уряд також відібрав у Сан Сюециу дипломатичний імунітет, зазначивши, що поліція повинна мати змогу провести повноцінне розслідування.

Що сталося у магазині?

Дружина посла провела у магазині близько години, приміряючи різноманітний одяг. Коли жінка пішла до виходу, на ній був одяг, що продавався в цьому магазині.

Сян розгнівалася, коли працівниця магазину запитала про куртку, в якій вона одягнута, підозрюючи, що вона крадена.

На камерах відеоспостереження є кадри, як дружина посла штовхнула одну із працівниць, а потім дала ляпаса іншій співробітниці магазину, яка намагалася втрутитися в суперечку.

На початку цього місяця Лескуш’є вибачився від імені своєї дружини, зазначивши, що “у неї могли бути причини злитися на те, як з нею поводилися в цьому магазині, але вчинення фізичного насильства абсолютно неприпустиме”.

Посольство заявило, що Сян зустрічалася приватно з двома працівницями магазину і вибачилася.

Інцидент викликав широкий резонанс. Тисячі людей підписали петицію на сайті президента Південної Кореї із закликом вислати дружину посла з країни.