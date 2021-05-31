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Людмила Грубник |

Серйозні факти: у Франції відреагували на дані про шпигунство з боку США і Данії

Серйозні факти: у Франції відреагували на дані про шпигунство з боку США і Данії

У Франції відреагували на інформацію про можливе шпигунство представників спецслужб США за підтримки Данії за європейськими політиками.

Із заявою виступив державний радник з європейських справ Клеман Бон.

– Між союзниками має бути довіра і мінімальне співробітництво… Тому ці потенційні факти серйозні, – зазначив Клеман Бон.

Водночас, за його словами, потрібно перевірити цю інформацію і підтвердити, чи дійсно Данія співпрацювала з американськими спецслужбами.

Також необхідно з’ясувати, чи були взагалі факти шпигунства.

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Дані про стеження

ЗМІ поширили інформацію про те, що Агентство національної безпеки США за допомогою спецслужб Данії стежило за декількома європейськими політиками.

Так, розвідка США нібито прослуховувала дзвінки канцлера Німеччини Ангели Меркель, інформує датська телекомпанія Danmarks Radio.

Детальніше про скандалі зі шпигунством з боку США та Данії читайте на Фактах ICTV.

Джерело: France Info

Фото: Pexels

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