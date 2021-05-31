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Людмила Грубник |

Скандал зі шпигунством у ЄС: Швеція та Норвегія вимагають пояснень від Данії

прослушка

Офіційні представники Швеції та Норвегії почали вимагати від Данії пояснень щодо інформації про те, що спецслужби країни допомагали Агентству національної безпеки (АНБ) США стежити за політиками північних королівств у 2013 році.

Про це заявив міністр оборони Швеції Петер Хультквіст.

– Ми вимагаємо повної інформації з питань, що стосуються шведських громадян, компаній та інтересів. І ми повинні побачити відповідь політиків у Данії, – цитують ЗМІ міністра оборони Швеції Петера Хультквіста.

Міністр обговорив питання з норвезьким колегою Франком Бакке-Єнсеном.

Водночас міністр оборони Данії Тріне Брамсен відмовилася від інтерв’ю, проте вона залишила письмовий коментар.

– Питання розвідки обговорюються у профільному комітеті парламенту. У загальнішому розрізі я можу сказати, що цей уряд дотримується тієї ж позиції, що і колишній прем’єр-міністр у 2013 та 2014 роках – систематичне прослуховування телефонних розмов з найближчими союзниками неприпустиме, – зазначила Тріне Брамсен.

АНБ та Служба військової розвідки Данії не коментують історію зі шпигунством.

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Інформація про шпигунство

Наприкінці травня у мережі з’явилася інформація, що Агентство національної безпеки США, заручившись допомогою спецслужб Данії, стежило за декількома європейськими політиками.

Зокрема, розвідка США прослуховувала дзвінки канцлера Німеччини Ангели Меркель, йдеться у розслідуванні датської телекомпанії Danmarks Radio.

Детальніше скандалі зі шпигунством у Данії читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ТV2

Фото: НАБУ

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