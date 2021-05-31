Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що представникам Білорусі буде обмежено доступ до штаб-квартири Альянсу.

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Таке рішення ухвалили з міркувань безпеки наголосив Столтенберг на прес конференції перед проведенням зустрічі голов МЗС країн членів НАТО у Брюсселі.

– Стосовно білоруських чиновників, ми постійно в НАТО оцінюємо заходи у галузі безпеки, і ми вирішили обмежити доступ для білоруського персоналу до штаб-квартири НАТО, відштовхуючись від нашої оцінки заходів безпеки у штаб-квартирі, – додав Столтенберг.

Санкції проти Білорусі

З 3 червня Сполучені Штати Америки поновлюють санкції проти дев’яти білоруських підприємств.

До такого кроку влада вдалась через примусову посадку літака Ryanair у Мінську та затримання опозиційного блогера Романа Протасевича та його дівчини Софії Сапеги.

Обмеження торкнуться виробників фарби, шин, добрив та нафтових підприємств, зокрема Белнафтохім, Білоруський дім нафтової торгівлі, Нафтан.