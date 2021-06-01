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Марія Степанюк |

Білорусь ускладнила виїзд з країни для своїх громадян

жд вокзал у Мінську

У Білорусі почали діяти нові правила виїзду з країни. Нова постанова ускладнює виїзд для громадян Білорусі, навіть якщо вони мають посвідку на тимчасове проживання за кордоном.

У повідомленні Білоруської прикордонної служби йдеться, що ці обмеження є тимчасовими з метою стримати поширення коронавірусної хвороби.

— Для громадян Білорусі та іноземців, які мають дозвіл на постійне чи тимчасове проживання в Білорусі, виїзд тимчасово призупинено, – йдеться в повідомленні.

Виключення передбачаються лише для деяких категорій осіб, зокрема: відрядження державних службовців та працівників транспорту. Виїхати з Білорусі матимуть також право особи, котрі мають право на постійне проживання за кордоном.

Обмеження стосується пунктів пропуску на кордоні на суходолі.

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Ситуація з літаком Ryanair

Літак авіакомпанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса 23 травня, примусово посадили в аеропорту Мінська. Для цього в небо підняли винищувач МіГ-29.

На борту лайнера був білоруський опозиціонер Роман Протасевич. Засновника каналу Nexta та його дівчину затримали в аеропорту Мінська.

У відповідь на такі дії Лукашенка Білорусі ЄС заборонив польоти білоруських авіакомпаній через свою територію і рекомендував європейським авіакомпаніям утриматися від польотів через Білорусь.

25 травня стало відомо, що Україна з 00.00 26 травня припиняє авіасполучення з Білоруссю, а українським літакам забороняється здійснювати польоти у повітряному просторі РБ.

Джерело: Голос Америки

Фото: Depositphotos

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