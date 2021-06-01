Обговорюватимуть Північний потік-2: делегація з Німеччини зустрінеться з Салліваном

Делегація з Німеччини на цьому тижні відправиться до Вашингтону, де обговорить суперечливі питання щодо російського газопроводу Північний потік-2.

Крім того, представники ФРН також розмовлятимуть про скасування введених екс-президентом США мит на сталь та алюміній з ЄС, які європейці вважають несправедливими.

Делегацію очолять радники канцлера ФРН Ангели Меркель Ян Хекер та Ларс-Хендрік Руллер.

Вони проведуть зустрічі з торговим представником США Кетрін Тай, а також радником з національної безпеки Джейком Салліваном.

Візит представників Німеччини відбудеться всього за кілька днів до першого візиту американського президента Джо Байдена до Європи і має ознаменувати падіння напруженості в економічних відносинах між США та Євросоюзом.

Відмова Джо Байдена вводити санкції проти СП-2

В середині травня президент США відмовився вводити нові санкції щодо компаній, причетних до будівництва Північного потоку-2.

Зокрема, обмежувальні заходи не торкнуться голови компанії Nord Stream 2 AG Матіаса Варніга.

У Білому домі пояснили рішення Байдена небажанням погіршувати відносини між Сполученими Штатами і Німеччиною.